Maltempo: Piemonte, Regione garante con Credito sportivo

"La Regione Piemonte si farà garante con l'Istituto per il Credito Sportivo per aiutare le associazioni sportive che sono state duramente colpite dall'alluvione". Lo afferma l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Questa mattina ho incontrato i referenti del Credito Sportivo e i responsabili dei circoli remieri e il comitato regionale della FederGolf - annuncia - per predisposte questa iniziativa che aiuterà tutti a superare la crisi in corso. La Regione ha il dovere di porsi al fianco di queste realtà e lo farà anche garantendole economicamente".