Comital: sindacati, ancora possibile trovare una soluzione

Non ha avuto alcun esito positivo l'incontro dei sindacati con i rappresentanti della Dingsheng, azienda cinese interessata all'acquisizione della Comital Lamalu di Volpiano, "in quanto - spiegano Fim, Fiom e Uilm - la Dingseheng continua a mantenere una posizione di intransigenza riguardo alle giuste richieste fatte dalle organizzazioni sindacali in merito a un minimo di prospettive da dare ai lavoratori". "In questa vicenda abbiamo dato il massimo di disponibilità nel ricercare soluzioni percorribili per garantire un minimo di prospettive per i lavoratori, l'azienda si dimostra però intransigente. Ribadiamo che trovare una soluzione è ancora possibile. Questa sera faremo il punto della situazione con i lavoratori per decidere il da farsi", commentano Claudio Chiarle, Edi Lazzi e Luigi Paone, segretari generali di Fim, Fiom e Uilm di Torino.