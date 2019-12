Clima: Ricca, Piemonte primo a liberare sport da plastica

"Felici che Greta, simbolo dell'attenzione all'ecologia, faccia visita a Torino. Noi, come Regione Piemonte, siamo stati i primi in Italia a liberare lo sport dalla plastica con la delibera 'Sport Plastic Free'". Lo ricorda Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte. "Un esempio per tutto il Paese che la stessa Greta potrebbe approfondire e usare come esempio di buone politiche nel corso dei suoi viaggi - aggiunge Ricca -. Il nostro decalogo su questo tema è all'avanguardia e il centrodestra è stato il primo a concretizzare con i fatti questo tema su cui i nostri predecessori si erano limitati alle parole".