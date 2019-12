LAVORO

Vertenza Torino, 10mila posti a rischio

E' un dato in continuo aggiornamento quello delle crisi industriali nell'area metropolitana del capoluogo piemontese. L'allarme di Cgil, Cisl e Uil alla vigilia della fiaccolata di domani

Sono 10mila i posti di lavoro a rischio nel torinese, di questi 3mila sono interessati da processi di crisi in corso. “Alcune situazioni di difficoltà sono note, come Blutec (180 dipendenti), ex Embraco (400), Lear (600), Bundy (163), Csp (130), Mahle (450), Olisistem (400), Comital Lamalu' (126), Blue Car (44), New Holland (370), Moreggia e Avioitaly (200), Auchan, Mercatone Uno, Manital, ma c’è anche il dramma di aziende che non hanno i riflettori puntati e chiudono silenziosamente con gravi ripercussioni sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie”. È quanto hanno sottolineato i segretari di Cgil, Cisl e Uil torinesi, Enrica Valfrè, Domenico Lobianco e Gianni Cortese, presentando la fiaccolata di domani contro il declino e per lo sviluppo. “Negli ultimi cinque anni si sono aperti 180 tavoli di crisi e solo pochi sono stati chiusi con un esito positivo. La crisi coinvolge gli appalti di pulizia, la scuola, le banche, l’editoria e la grafica – spiegano i sindacati –. Nessun settore è escluso”.