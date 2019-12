Piemonte: Ravetti (Pd), bene Molinari ma Regione agisca

"Sono d'accordo con Riccardo Molinari, in Piemonte servono fondi per il dissesto. Ma la Regione deve fare la sua parte e non restare a guardare". Lo afferma il capogruppo del Pd in Regione, Domenico Ravetti. "Ho letto l'intervento di Molinari - rimarca Ravetti - e sono d'accordo con lui. Le condizioni del nostro territorio e del territorio ligure meritano un Accordo di Programma con il Governo per definire specifici interventi e adeguate risorse. Sarebbe necessaria anche una semplificazione normativa per evitare tempi lunghi per le opere. Ma i primi soggetti istituzionali che dovrebbero dare priorità a questa vicenda rispetto ad altre sono proprio le Regioni Piemonte e Liguria". "Già nell'assestamento di bilancio - aggiunge - il Piemonte avrebbe potuto garantire più risorse. Il nostro emendamento che chiedeva di stanziare 5 milioni sulle urgenze post alluvionali è stato solo in parte accettato, con una riduzione a 3 milioni. Riteniamo opportuno aprire una fase nuova sulle competenze legislative regionali su alcuni temi legati alla tutela del territorio, quali il consumo del suolo o la gestione dei corsi d'acqua, compresi quelli minori".