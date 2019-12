Sanità: Piemonte, al via progetto Regione "Adotta un medico"

Prende il via il progetto della Regione Piemonte “Adotta un medico” per far fronte a uno dei principali problemi della sanità, la carenza di medici. Un progetto che vede insieme l'ente di piazza Castello e la società civile, in particolare le fondazioni, con l'obiettivo di finanziare 50 borse di studio per le specializzazioni legandole al territorio e alle sue specifiche esigenze. La Regione finanzia 15 borse di studio, contro le 10 dello scorso anno, per Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore, Medicina d'emergenza-urgenza, Ortopedia e Traumatologia e Pediatri. Fra i requisiti previsti per accedervi l'impegno dello specializzando a prestare 5 anni di servizio in Piemonte. Vincolo che può essere rescisso restituendo la somma corrispondente alla borsa di studio. "Questo progetto - sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - risponde alle reali esigenze del nostro territorio e la sua importanza è dimostrata dal fatto che abbiamo già avuto segnali positivi di adesione dalle principali fondazioni del Piemonte". Fra queste la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra che in una sola sera ha raccolto 154 mila euro che finanzieranno 6 borse di studio. "Abbiamo già la disponibilità - aggiunge - anche di Fondazione Crt, di Cuneo e Vercelli e da Compagnia di San Paolo".