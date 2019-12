Skf: Miglietta, 2019 all'insegna trasformazione digitale

"Il 2019 è stato un anno importante all'insegna della trasformazione digitale. Abbiamo investito molto per lo sviluppo tecnologico degli stabilimenti". Lo ha sottolineato Ezio Miglietta, amministratore delegato di Skf Industrie, in un incontro con i giornalisti. L'azienda è impegnata su diversi fronti: dalla sensorizzazione dei processi all'introduzione dei robot collaborativi, dalla digitalizzazione dei documenti alla comunicazione in tempo reale dei dati produttivi, dalla tracciabilità alla manutenzione produttiva. Sul fronte della ricerca Skf è uno dei partner del Competence Industry Manufacturing 4.0, guidato da Unione Industriale e Politecnico di Torino. "Il 2020 - spiega Miglietta - sarà un anno di attenzione, già il 2019 ha registrato una piccola flessione sui dati record del 2018, ma chiuderemo anno in maniera soddisfacente. Per il prossimo anno ci sono incognite, la principale è la Germania, ma anche le flessioni significative generate dall'automotive". Secondo l'ad di Skf, l'accordo tra Psa e Fca porterà un rafforzamento delle due aziende: "abbiamo buone quote in Fca e fornitori Psa, ci saranno occasioni di crescita", sottolinea. Miglietta ricorda le ultime due acquisizioni di start up effettuate da Skf, una per la rigenerazione di oli lubrificanti e l'altra, israeliana, nell'intelligenza artificiale.