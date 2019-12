Studenti destra, Città Torino sostiene i centri sociali

L'associazione studentesca Aliud - Destra Identitaria, sigla vicina a Fdi che a Torino raggruppa il Fuan e Azione Studentesca - attacca la Circoscrizione 3 di Torino per avere concesso i suoi locali per una assemblea antifascista programmata "per per organizzarsi e reagire contro la Destra Identitaria". "L'incontro - sottolineano gli studenti di Aliud - è ospitato dal Centro Adolescenti della Circoscrizione 3, all'interno di uno spazio concesso all'associazione Amici di via Revello, organizzazione correlata al centro sociale Gabrio". "Con questo escamotage - rimarcano - continuano il sostegno, la protezione e la legittimazione della Città di Torino nei confronti dei centri sociali, che possono così esercitare attività ideologiche mirate contro altre parti politiche avvalendosi di strutture istituzionali pubbliche". "I centri sociali - aggiungono - avevano già preso di mira Aliud lo scorso ottobre in occasione dell'inaugurazione della sede in Borgo San Paolo. Il quartiere era stato imbrattato con frasi ingiuriose e minacce, cui era seguita un'aggressione ai danni di due militanti, uno dei quali aveva riportato la frattura del setto nasale. Ci indigna che la Circoscrizione 3 conceda spazi a chi usa la violenza come strumento di lotta". "Chiediamo alla presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise - aggiungono - di revocare la concessione della sala e di prendere le distanze dai violenti. Non e' accettabile che qualcuno nelle istituzioni pensi ancora di poter considerare innocenti i centri sociali".