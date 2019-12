Tav: CdA Telt, via libera tunnel Francia e nicchie Chiomonte

Il Consiglio di Amministrazione di Telt si è riunito in videoconferenza tra Roma e Parigi, alla presenza del capo della DG MOVE dell'Ue, Jean-Louis Colson. Il CdA ha autorizzato all'unanimità l'invio dei capitolati per il completamento del tunnel di base in Francia (2,3 miliardi di euro il valore dei lavori) e l'assegnazione dell'appalto delle nicchie nella galleria di Chiomonte, come anticipato ieri in occasione della Commissione intergovernativa Italia-Francia. Il contratto per Chiomonte, del valore di 40 milioni di euro, sarà affidato ad un raggruppamento italo-francese che realizzerà, in 19 mesi, 23 nicchie di interscambio (profonde 3 metri, lunghe da 30 a 40 m) nella galleria esistente per consentire il transito dei mezzi di cantiere. Il cunicolo della Maddalena, nato con finalità geognostiche, sarà così trasformato in via di servizio e ventilazione per il tunnel di base. Per la prima volta, in applicazione del Patto del Territorio, l'attribuzione dell'appalto ha tenuto conto nel punteggio tecnico delle clausole ambientali e sociali per la migliore gestione della logistica della manodopera in favore della tutela dei territori.

Proseguono in parallelo i lavori sui cantieri della sezione transfrontaliera della Torino-Lione. A Saint-Martin-La-Porte, conclusi i primi 9 km del tunnel di base, va avanti lo scavo con il metodo tradizionale. A Saint-Jean-de-Maurienne avanzano i lavori preparatori alla costruzione del polo intermodale per la stazione. A Saint-Julien-Montdenis e Villargondran, il consolidamento delle dighe di protezione lungo il fiume Arc è in corso, mentre è già stato realizzato più di un terzo dei lavori di costruzione dell'imbocco Ovest del tunnel di base che terminerà nel 2021.