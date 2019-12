Botti: sequestrate 4 tonnellate, 10 denunce a Torino

Oltre 4 le tonnellate di fuochi d'artificio illegali, destinati alle imminenti feste di fine anno, sono state sequestrate negli ultimi giorni dalla Guardia di Finanza di Torino. I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno individuato i magazzini in cui venivano stoccati, depositi fatiscenti sprovvisti di ogni sicurezza. Dieci le persone denunciate, sorprese a vendere i botti anche a minorenni. Ammassati nei magazzini bengala, raudi e fontane luminose in batteria. Stoccaggio illecito di materiale esplodente e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro le accuse nei confronti dei dieci titolari delle attività coinvolte. Rischiano sino a 5 anni di reclusione. Gli artifici pirotecnici nei prossimi giorni verranno fatti brillare dagli artificieri in apposita area attrezzata.