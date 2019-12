Ex Embraco: sindacati, pronti ad azioni legali

Fim, Fiom e Uilm di Torino hanno dato mandato ai loro legali di valutare le iniziative giudiziarie più opportune a tutela dei diritti dei lavoratori della Ex Embraco e delle Organizzazioni Sindacali. E' quanto indicano i sindacati dei metalmeccanici di Torino in una nota "a fronte delle evidenti violazioni degli accordi sindacali sottoscritti nell'ambito della procedura per il trasferimento dell'azienda e in merito alla reindustrializzazione del sito di Riva Presso Chieri da parte di Ventures s.r.l. ex Embraco, violazioni che hanno condotto i lavoratori alla pressoché totale inattività in una fabbrica a tutto'oggi priva di ogni infrastruttura produttiva".