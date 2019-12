Clima: oggi Greta Thunberg a Torino, in migliaia attesi in piazza

Dovrebbe arrivare con l'auto elettrica Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che oggi pomeriggio (ore 14.30) in piazza Castello a Torino, incontrerà i giovani di Fridays for Future, in occasione del 50° presidio organizzato in città contro il cambiamento climatico. Nonostante le nevicate delle ultime ore, sono attese decine di migliaia di persone, con Greta che sarà accolta dalle note di "Bella Ciao", con un testo che per l'occasione è stato rivisitato. L'attivista avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa con i giornalisti, appuntamento che però è stato annullato su espressa volontà della ragazza, che ha richiesto il desiderio di riposarsi dopo le intense settimane di viaggio e la Cop25 di Madrid. In piazza Castello, fra gli altri, ha annunciato la sua presenza anche la sindaca Chiara Appendino. In un primo momento si era diffusa la voce che Greta avrebbe alloggiato a casa di uno dei ragazzi di Fridays for Future, mentre adesso sta prendendo quota l'ipotesi che possa lasciare Torino al termine dell'evento. Intanto, vista la grande partecipazione di pubblico, gli organizzatori hanno stilato (e pubblicato sulla pagine Facebook di Fridays for Future Torino) un vademecum con alcune regole di comportamento da seguire durante il presidio: nessuna violenza, nessun simbolo politico, divieto di esibire cartelli sessisti e, soprattutto, una "no selfie policy". "Chiediamo cortesemente - si legge sul documento - di non agire prepotentemente per avere una foto con Greta".