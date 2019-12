Torino, Appendino dà benvenuto a Greta: "giornata importante"

"Welcome to Turin, Greta". E' lo striscione comparso questa mattina sulla facciata di Palazzo Civico di Torino. "Oggi è una giornata importante per Torino. Alle ore 14:30, in piazza Castello, la presenza di Greta Thunberg sarà una ulteriore occasione per ribadire la centralità che l'emergenza climatica deve avere nel dibattito pubblico e politico", ha scritto sui social network la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino. "Mi auguro di vedere in piazza tutti i rappresentanti delle Istituzioni locali, come segno simbolico forte dell'unità in questa battaglia", ha aggiunto.