CLIMA POLITICO

Greta scalda solo i politici, piazza Castello mezza vuota

Accolta dai ragazzi di di Friday for future l'attivista svedese ha arringato poche migliaia di persone, 5mila secondo gli organizzatori. Appendino e una parte della politica tenta di metterci il cappello. Ricca: "A lezione da una sedicenne"

“Siete con me?”. Greta Thunberg ha rivolto questa domanda ai giovani che la ascoltavano in piazza Castello a Torino. Certo i ragazzi di Fridays for future hanno risposto all’appello, assai meno i cittadini che, a dispetto delle previsioni, hanno manifestato scarso entusiasmo per la presenza della giovane attivista svedese, diventata ormai una vera star globale. Anche questa volta sarà colpa del clima che, alla faccia del riscaldamento globale, ha riservato al capoluogo piemontese la prima nevicata della stagione. In verità, a parte gli adoranti epigoni locali, Greta ha scaldato soprattutto i politici: quelli d'accordo con la sua battaglia che si sono riversati in piazza a prendere lezione e quelli contrari che hanno approfittato dell’occasione per rimarcare i limiti di un approccio tanto romantico e velleitario, farcito di retorica un tanto al chilo.

L’attivista svedese, appena nominata “Personaggio dell’Anno” dalla rivista americana Time, è arrivata ieri sera a Torino a bordo di una Tesla elettrica, noleggiata dal padre Sventa a Madrid dopo aver preso parte alla Conferenza sui cambiamenti climatici (Cop25). Ha dormito in un albergo in via Nizza, poi si è preparata per l’happening sotto la Mole: cappellino e tuta grigia, scarpe da ginnastica e l’inconfondibile cerata gialla. Prima di salire sul palco, la 16enne ha incontrato al Teatro Regio la sindaca Chiara Appendino quindi una delegazione di quattro referenti del movimento Fridays for Future. “Il 2020 – ha detto la Thunberg nel suo breve intervento (udito da pochissimi) – è l’anno delle azione. L’anno in cui ci impegneremo perché taglino le emissioni. Dobbiamo essere uniti. Siete con me?”. Ed ancora: “Non possiamo più dare per scontato il domani, noi giovani vivremo quel domani. In meno di tre settimane entreremo in una nuova decade, che deciderà il nostro futuro. Quello che faremo o non faremo cambierà il futuro e I nostri figli e nipoti vivranno in quel futuro”. Greta per la prima volta a Torino proprio nel giorno in cui i potenti della Terra concludono i lavori della Cop25, ha avuto parole di apprezzamento per la città, che già l'aveva colpita quando aveva ritwittato la foto del numeroso corteo del 27 settembre scorso. “Torino, credo sia meravigliosa, è veramente bellissima, anche se sfortunatamente non ho potuto spendere molto tempo a fare la turista, sono molto felice di essere qui”. “Un paio di mesi fa ho visto le foto dei cortei di Torino con le strade piene e mi ha dato speranza, vedere così tante persone. Grazie a tutti. Sono sicura che vi impegnerete per il nostro futuro”. Greta ha quindi salutato Torino: “dopo questo andrò a casa, con ancora un paio di tappe lungo la strada e arriverò prima di Natale. Dopo mi prenderò una pausa durante le vacanze, perché bisogna prendersi delle pause, bisogna riposare. Non so quanto durerà la pausa, non troppo, ma abbastanza per essere ben riposata”. Poi tutti insieme hanno cantato un versione “grecizzata” di “Bella ciao” prima di un selfie di gruppo con le braccia alzate. E proprio Torino potrebbe ospitare, la prossima estate, il meeting internazionale di Fridays For Future. L’annuncio è stato dato oggi in piazza Castello dai ragazzi del Fff. Altra candidata ad ospitare l’evento è la città di Dresda.

Intanto, a riscaldare il clima torinese ci pensa la politica. Diversi esponenti hanno infatti scelto di recarsi alla “corte” di Greta, pur preferendo restare sullo sfondo. In trasferta dalla Sala rossa c'erano, oltre alla sindaca, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari, la capogruppo pentastellata Valentina Sganga e il consigliere Antonio Fornari, mentre dal Pd erano in spedizione il numero uno dell'aula Stefano Lo Russo i consiglieri Chiara Foglietta, Mimmo Carretta ed Enzo Lavolta. In visita in piazza anche il capogruppo Lev a Palazzo Lascaris Marco Grimaldi, la collega pentastellata Sarah Disabato e il dem Daniele Valle È bastato lo striscione di benvenuto fatto appendere da Appendino al balcone di Palazzo Civico a suscitare la reazione polemica di Vittorio Bertola, ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco dei Cinquestelle, che su Facebook ha sottolineato il paradosso: “Greta arriva a Torino per promuovere la sensibilità ambientale, e il Comune cerca di metterci il cappello facendo stampare un inquinantissimo e totalmente superfluo striscione usa e getta in plastica”.

È salito poi sul “ring” l'assessore regionale e capogruppo leghista in Comune Fabrizio Ricca, che ha attaccato la sindaca e i grillini: “Non è normale che il sindaco e la sua classe dirigente del Movimento 5 Stelle affermino di voler andare in piazza per farsi spiegare da una ragazza di 16 anni le migliori politiche ambientali da mettere in campo contro le emergenze torinesi legate all'inquinamento. La politica dovrebbe dimostrare più serietà e fornire risposte che si basano sui dati e sugli studi, non sui soli simboli". Ha poi aggiunto: “È evidente che Appendino, e con lei anche altri consiglieri regionali d'opposizione, cerchino solo di cavalcare il fenomeno mediatico Greta per poter fare qualche post sui social network”.

Non meno duro il capogruppo FdI a Palazzo Lascaris Maurizio Marrone: “Raccogliamo l'invito che arriva dalla piazza torinese di oggi con Greta e ne approfittiamo per sottolineare che il Piemonte è in prima linea nel campo delle politiche climatiche e ambientali. Ma vogliamo anche togliere demagogia e propaganda da questo tema, che è serio”. Per il centrodestra la sfida climatica va raccolta con azioni concrete, a partire dalla Tav. Anche il governatore Alberto Cirio aveva respinto le accuse di scarso impegno ambientalista: “L’opposizione ne dice tante, ma sostenere che la colpa dell’inquinamento nel Nord Ovest d’Italia sia nostra mi sembra eccessivo”. Aveva poi definito “estremismo ambientale” quello rappresentato da Greta e non aveva risparmiato critiche ad Appendino e al Governo giallorosso dichiarando: “Se misure spacciate per ambientali, come la Ztl o la plastic tax, danneggiano l’economia e i posti di lavoro, finiscono per danneggiare anche il clima”. Non è certo una novità il battibecco fra Palazzo Civico e Piazza Castello, che da alcuni mesi infiamma proprio intorno ai temi ambientali.