No a discarica amianto Salussola, sfila a Biella la protesta

Un migliaio di persone ha attraversato il centro di Biella per protestare contro la discarica di amianto del Brianco a Salussola. "Le discariche per l'amianto vanno fatte nelle miniere, non in mezzo alle risaie dop", protestano i manifestanti che dopo aver percorso via Italia, piazza Vittorio Veneto e via Lamarmora, hanno raggiunto piazza Unita' d'Italia, sede della Provincia. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Salussola Ambiente e Futuro per ribadire il suo no al progetto.