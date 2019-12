Clima: fotomontaggio consigliere Piemonte, "...azzo guardi?"

Fa discutere, sui social, un fotomontaggio postato dal cuneese Paolo Bongioanni, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura di Palazzo Lascaris. In occasione della visita a Torino di Greta Thunberg, l'attivista politico ha postato la celebre foto in cui la giovane fulmina con lo sguardo Donald Trump. Al posto del presidente americano la sua foto e il commento "...azzo guardi?". In poche ore il post ha realizzato decine di condivisioni e di commenti, molti critici nei confronti della Thunberg.