Festival delle Sagre, trofei alle pro loco vincitrici

Rappresentanti delle pro loco di Antignano, Serravalle e Revignano, piccoli Comuni dell'Astigiano, sono stati premiati questa mattina dalla Camera di Commercio di Asti con i super trofei di vittoria del festival delle Sagre, che si era svolto il 7 e 8 settembre scorso ad Asti. La cerimonia di consegna si è svolta a Palazzo Borello. Delle 41 pro loco partecipanti, hanno ricevuto i premi di specialità Viarigi (per la sfilata), Biglietto di Costigliole (per la cucina), Isola d'Asti (per il migliore antipasto, il 'baciua''), Cantarana (per il miglior secondo piatto, cotechino con purè di ceci), Cellarengo (per il miglior piatto unico, la trippa) e Mongardino (per il migliore dolce, il mattone di cioccolato). Assegnati una decina di altri riconoscimenti da parte di associazioni del territorio.