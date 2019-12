Lavoro: Alpitel licenzia 100 impiegati, sciopero

I lavoratori dell'Alpitel scioperano oggi due ore contro i licenziamenti annunciati dall'azienda che opera da 60 anni nella progettazione, sviluppo e installazione di reti di telecomunicazione per i principali gestori telefonici. Al presidio davanti ai cancelli hanno partecipato il sindaco di Moncalieri (Torino) Paolo Montagna e il consigliere regionale Diego Sarno. Domani ci sarà l'incontro in Assistal a Milano con l'azienda. L'Alpitel ha annunciato la scorsa settimana 100 licenziamenti di impiegati. Di questi 62 sono in Piemonte: 32 nel torinese a Moncalieri e 29 nel cuneese a Nucetto, dove si trova la sede storica.