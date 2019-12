Sanità: Venaria, al via trasferimento in nuovo Polo

Sono cominciati oggi a Venaria Reale i primi trasferimenti dalla vecchia sede distrettuale dell'Asl di Via Silva al nuovo Polo Sanitario. A spostarsi, in questa prima fase, sono i servizi amministrativi, in particolare gli uffici e i servizi distrettuali, compresa la direzione di distretto, che non hanno attività di sportello al pubblico. Lo comunica l'Asl To3. Quando saranno concluse le opere urbanistiche e riorganizzati i trasporti, l'operazione proseguirà con il trasferimento del servizio delle Cure domiciliari, degli ambulatori di Psicologia e Neuropsichiatria Infantile, del Poliambulatorio specialistico e delle attività del consultorio. La fase successiva riguarderà le attività sanitarie attualmente in piazza Annunziata: il Punto di primo intervento, la Radiodiagnostica, il Day Hospital e la degenza. In un momento successivo, infine, lo spostamento del Cup e del Centro prelievi attualmente in via Zanellato.