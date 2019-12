Falso allarme bomba a Settimo Torinese

Gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Torino sono arrivati in via Cena, a Settimo Torinese, per un presunto ordigno segnalato da alcuni passanti in una siepe vicina a un parcheggio. L'area è stata delimitata dai militari.In seguito gli esperti hanno appurato che si trattava di un falso allarme.