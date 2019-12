Sindaco Acqui trasferisce ufficio in ospedale

Presidio permanente del sindaco Lorenzo Lucchini nell’atrio dell’ospedale Monsignor Galliano ad Acqui Terme. “Il primo cittadino - spiega il portavoce Salvo Kalamera - ha trasferito l’ufficio fino a quando non ci sarà un incontro con gli assessori regionali”. “Avevo esplicitamente richiesto all’Asl – rimarca su Facebook Lucchini, di professione infermiere del 118 – che qualsiasi decisione strategica sulla sanità del nostro territorio passasse, con comunicazione preventiva, ai sindaci interessati: così non è stato. Il provvedimento prevede il distacco funzionale dei cardiologi di Acqui e di Tortona a Casale Monferrato e Novi Ligure, per motivazioni ancora tutte da chiarire. Convocherò una riunione, oltre che con la Regione, con le autorità provinciali, il Consiglio comunale e i sindaci dell’Acquese e dell’Ovadese per mostrare il nostro assoluto dissenso, sia nelle modalità delle comunicazioni sia nel merito dei contenuti. Chi vorrà affiancarmi in questo presidio sarà il benvenuto” conclude Lucchini.