Fca-Psa: Parigi conferma via libera, favorevole a fusione

La Francia torna a mostrarsi favorevole alla fusione tra Fiat-Chrsyler e Psa. Contattate dall'Ansa a Parigi, fonti del ministero francese dell'Economia sottolineano che, come già dichiarato nelle scorse settimane, "questa operazione ha senso". Per Parigi, si tratta, in particolare, di "costruire un nuovo campione di statura mondiale per rispondere alle sfide della mobilità sostenibile".