Torino: modello Moi per superamento campi rom, siglata intesa

Torino applicherà ai campi rom il “modello Moi”, che ha permesso di arrivare con successo allo sgombero. Lo prevede un protocollo di intesa fra Comune, Regione, Prefettura e Ministero, firmato questo pomeriggio. "La firma - spiega la sindaca Chiara Appendino - si inserisce in un percorso che la città ha iniziato 2017 e che porterà entro l'anno alla chiusura della parte autorizzata del campo di via Germagnano e alla riduzione del 35% di quella non autorizzata, e che ci vedrà nel 2020 lavorare sul campo di strada dell'Aeroporto. Serve uno sforzo condiviso, siamo contenti di avere altre istituzioni al nostro fianco". "Siamo più che soddisfatti - afferma l'assessore alla Sicurezza e all'Immigrazione della Regione, Fabrizio Ricca - la Regione stanzia 300 mila euro per questo progetto, che ho già chiesto di estendere a tutte le prefetture del Piemonte". "Il sistema Torino - ha esortato l'arcivescovo Cesare Nosiglia - diventi esemplare per il Paese su Rom e Sinti, come lo è stato per il Moi".

Il progetto vede al centro la Prefettura di Torino, che ha ospitato la firma, e i dipartimenti per le Libertà Civili e l'Immigrazione, e per i Diritti Civili e la Cittadinanza, del Ministero dell'Interno. Perché l'obiettivo, hanno spiegato i rispettivi vertici, i prefetti Michele di Bari e Rosanna Rabuano, è quello di "sostenere iniziative di legalità che mirano anche all'inclusione". Il protocollo punta infatti a evitare gli sgomberi forzati per arrivare al supermento dei campi attraverso un lavoro di inclusione. Ogni singolo nucleo famigliare viene contattato e coinvolto in un percorso nel quale gli vengono offerte soluzioni abitative e accompagnamento. Per l'esponente della Giunta Cirio, "l'importante è raggiungere l'obiettivo, se poi troviamo un sistema che permetta di farlo con serenità, meglio". Per il prossimo anno Ricca annuncia una nuova legge "che permetterà di prevenire, in modo che queste realtà non si manifestino più, anziché costringerci ad agire a posteriori". Anche il Ministero, hanno sottolineato di Bari e Rabuano, "scommette su questa grande sfida di Torino e del Piemonte, ma sulla legalità non transige". L'obiettivo finale sul quale tutti concordando è infatti, hanno spiegato, "coniugare il ripristino della legalità con la tutela delle fasce deboli".