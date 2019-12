NOMINE

La Lega si prende anche l'Edisu

Accordo nel centrodestra su Sciretti, capogruppo del Carroccio a Barriera di Milano, che andrà alla guida dell'Ente per il diritto allo studio. Il professor Rosboch favorito per l'Ires dove il Pd rispolvera Zanetta

Seconda infornata di nomine a Palazzo Lascaris, dove i piatti forti dell’abbuffata natalizia sono l’Ires e l’Edisu, sui quali la maggioranza pare aver trovato un accordo. Per l’Istituto di ricerca regionale il favorito resta Michele Rosboch, professore associato di Storia del diritto medievale e moderno all’Università del Piemonte Orientale, cattolico di rito ciellino molto apprezzato dal governatore Alberto Cirio. È la Lega, invece, a prenotare per sé la guida dell’Ente per il diritto allo studio, dov’è prossimo alla promozione Alessandro Ciro Sciretti, capogruppo del Carroccio alla VI Circoscrizione di Torino, attivista di vecchia data e già componente del consiglio di amministrazione tra il 2010 e il 2014. Classe 1989, Sciretti stava addirittura per diventare segretario della Lega cittadina, sconfitto nel 2015, sul filo di lana, da Domenico Morra, poi defenestrato dal suo stesso direttivo in una notte dai lunghi coltelli. Vicino al presidente del Consiglio Stefano Allasia e al deputato Alessandro Benvenuto, Sciretti ha ottenuto il benestare anche dell’assessore alle Partecipate Fabrizio Ricca per una carica che nella spartingaia del centrodestra spetta di diritto al Carroccio dopo la rinuncia al presidente dell’Agenzia per la casa del Piemonte Centrale.

Le trattative impazzano ancora nell’opposizione, dove per il cda di Ires il Pd intende confermare l'uscente Mario Viano, già assessore all’Urbanistica di Sergio Chiamparino nella Torino olimpica, mentre per il secondo nome si profila un ballottaggio nel quale l’ex numero uno della Città della Salute, oggi direttore generale del Cottolengo, Giampaolo Zanetta pare nettamente favorito sulla costituzionalista e docente universitaria Anna Mastromarino, candidata sotto le insegne dem alle ultime elezioni europee. All’Edisu, invece, il testa a testa è tra Livio Sera del Politecnico, negli ultimi cinque anni rappresentante degli studenti, sostenuto da Marco Grimaldi (Luv) e Movimento 5 stelle, mentre nel Pd l’ala cattolica guidata da Monica Canalis punta su Michelangelo Toma, nei confronti del quale tuttavia resiste qualche dubbio anche in seno al gruppo dem.

Tornando all'Atc pare vicino a una soluzione il pasticcio delle nomina di Marco Marchioni, designato alla presidenza. In attesa che trascorra l’anno di tempo imposto dalla legge Madia per superare l’attuale stato di incompatibilità col ruolo di presidente del Consiglio che ricopre all’Unione montana Cusio e Mottarone, a guidare l’ente sarà Luigi Songa di Fratelli d’Italia e non il forzista novarese Leo Spataro, sponsorizzato da Diego Sozzani. Songa resterà presidente per un anno, dopodiché lascerà la poltrona a Marchioni che intanto prende posto nel cda, senza deleghe operative.