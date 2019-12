Auto: Fca, -1,6% vendite gruppo a novembre in Europa

Il gruppo Fca ha venduto a novembre in Europa più Efta 67.739 auto, l'1,6% in meno dello stesso mese del 2018. La quota scende dal 5,9 al 5,6%. Negli undici mesi le immatricolazioni di Fca sono 877.025, in calo dell'8,7% rispetto all'analogo periodo del 2018, con la quota che passa dal 6,6 al 6%. I brand Fiat e Alfa Romeo chiudono novembre con segno positivo. Fiat con oltre 47.300 immatricolazioni aumenta le vendite del 3,1% rispetto a un anno fa e ottiene una quota del 3,9%. Sono più di 610.300 le registrazioni nel 2019 per una quota del 4,2%. Panda e 500 dominano il segmento A sia nel mese sia nel progressivo annuo. Con quasi 14 mila immatricolazioni in novembre, Panda è l'auto più venduta del segmento e nell'anno aumenta le vendite del 9%, che raggiungono quasi le 170.400 unità. Nel mese 500 è seconda solo alla Panda e risulta la più venduta della categoria nel progressivo annuo, con oltre 177.200 immatricolazioni. Insieme, i due modelli detengono una quota superiore al 29% del segmento. Alfa Romeo nel mese immatricola quasi 4.100 vetture, il 2,3% in più rispetto all'anno scorso per una quota dello 0,3%. Il brand è in crescita in Italia (+9,9%), in Germania (+40,9%), in Francia (+6,7%) e in Spagna (+5,2%). Oltre 49.700 le registrazioni nel progressivo annuo, per una quota allo 0,3%. Mese molto positivo per Stelvio, che incrementa le vendite del 30,6%. Sono 11.600 le Jeep registrate in novembre che permettono al brand di ottenere una quota dell'1%, oltre 155.500 quelle immatricolate nell'anno, per una quota dell'1,1%. Tra i modelli ottengono significativi risultati la Renegade - che nell'anno, con oltre 76 mila registrazioni, incrementa le vendite dell'11,4% - la Cherokee (che rispetto al 2018 aumenta le registrazioni del 29,3%) e la Wrangler, che in confronto all'anno scorso aumenta le immatricolazioni del 9,7%. Ottimi risultati, in attesa delle nuove versioni di Compass e Renegade in arrivo nella prima metà del 2020, che comprenderanno quelle ibride plug-in, tutte prodotte nello stabilimento di Melfi. Anche Lancia sta concludendo l'anno con un risultato molto positivo: infatti, con 55 mila immatricolazioni nel progressivo aumenta le vendite del 23,6% per una quota dello 0,4%. Nel mese, le registrazioni sono 4.300 e la quota dello 0,4%. Ypsilon che rispetto ai primi 11 mesi del 2018 incrementa le vendite del 24%.