Autonomia: Cirio, entro fine anno ok a delibera

"Entro fino anno regaleremo ai piemontesi la delibera sull'autonomia e potremo dire che abbiamo recuperato il tempo di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che era il primo dei nostri impegni elettorali quando ci siamo candidati". Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, oggi in occasione dell'avvio della discussione in Consiglio regionale della delibera sull'autonomia differenziata. "Sono molto soddisfatto - ha spiegato Cirio - perché abbiamo mantenuto una velocità molto rapida. Dal nostro insediamento il 9 agosto, abbiamo trovato questa delibera di giunta, l'abbiamo trasmessa al consiglio, abbiamo permesso al consiglio di poter dare il proprio contributo in modo trasparente partecipativo e abbiamo fatto le audizioni". "Abbiamo fatto tutti i passaggi - ha sottolineato il presidente - e devo anche ringraziare naturalmente tutta la maggioranza che ha messo testa, passione e impegno su questa delibera, ma anche tutte le forze dell'opposizione, perché sia la sinistra che i Cinque Stelle su questo tema con il gruppo di lavoro prima e poi in commissione hanno dimostrato di voler entrare nel merito e soprattutto di non voler porre ostacoli di tipo ostruzionistico". "Abbiamo recuperato un anno e mezzo di tempo - ha spiegato ancora Cirio - perché noi abbiamo ereditato una posizione che noi abbiamo definito timida, ma che abbiamo voluto mantenere. Non siamo partiti dal nulla, quindi, ma siamo partiti dalla delibera che c'era, l'abbiamo arricchita e l'abbiamo implementata di quegli elementi soprattutto concernenti il commercio estero, l'innovazione, la scuola, che erano temi sui quali rivendichiamo insieme al governo del territorio l'autonomia differenziata e sono le ragioni per cui noi in sei mesi l'abbiamo portata a casa questo risultato".