Auto: Unrae, anno fatico per mercato europeo

"Si sta chiudendo un 2019 faticoso per il mercato auto Europeo e andiamo incontro con forte preoccupazione a un 2020 molto difficile, per l'entrata in vigore dei restrittivi target sulle emissioni di CO2 e delle relative, pesanti sanzioni". E' il commento di Andrea Cardinali, direttore generale dell'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere. "In questo scenario, con gli ingenti investimenti richiesti all'industria automotive dalle incalzanti sfide tecnologiche e dai cambiamenti nella società - continua Cardinali - Unrae auspica che il Green Deal annunciato dalla nuova Commissione Europea sia rigorosamente ispirato al principio della neutralità tecnologica, e che diventi occasione per un proficuo dialogo con gli operatori. L'equilibrato sviluppo di una mobilità che sia sostenibile, sicura e smart è un obiettivo fortemente condiviso da tutti: per raggiungerlo servono politiche coordinate di sostegno alla domanda e di potenziamento delle infrastrutture per i combustibili alternativi. Ci auguriamo che i massicci stanziamenti prefigurati possano adeguatamente sostenere lo sviluppo del settore in tutto il continente, ed in particolare nel nostro Paese, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di abbattimento delle emissioni che sono stati fissati".