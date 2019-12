Autonomia: Cirio, Piemonte ha fatto Italia e non vuole disfarla

"Il Piemonte ha fatto l'Italia e non ha nessuna intenzione di disfarla". Ad affermarlo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine dei lavori del Consiglio regionale, dove prende il via questa mattina la discussione della delibera sull'autonomia differenziata. "Cavour ha fatto l'Italia - ha aggiunto - qui c'è stato il primo Parlamento, non abbiamo nessuna intenzione di disfarla e neanche di tradire quella eredità sempre costante dei Santi sociali e della solidarietà, che ci rende gloriosi in tutta Italia e nel mondo. Però per essere solidali bisogna stare bene, l'autonomia aiuterà il Piemonte a stare bene". Per Cirio, la delibera sull'autonomia differenziata "non è l'attuazione di un manifesto propagandistico di tipo politico o partitico, ma invece è in attuazione della Costituzione Italiana". "Questo - ha concluso - lo voglio sempre rimarcare".