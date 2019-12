Autonomia: Allasia, buona intesa con minoranza, presto l'ok

"Con la minoranza c'è stata una buona intesa su tutto, ora abbiamo convocato l'aula per tre giorni ma ci aspettiamo di concludere anche prima": così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, nel giorno in cui approda nell'emiciclo il provvedimento della giunta Cirio sull'autonomia differenziata. "Ci aspettiamo - ha detto Allasia prima dell'inizio dei lavori - che si concluda nel più breve tempo possibile. La discussione in Commissione è stata ampia, ora c'è la necessità sicuramente di fare delle valutazioni su alcune sensibilità diverse della maggioranza ma anche della minoranza, perché l'autonomia non è solo un atto della maggioranza". "Con la minoranza - ha rimarcato - c'è stata una buona intesa su tutto e ci aspettiamo di concludere anche prima di tre giorni perché già il lavoro in Commissione in queste settimane è stato protratto a lungo per trovare un'intesa e una sintesi. Ora in Aula - ha concluso - c'è la necessità da parte di tutti di far capire i cittadini piemontesi che cosa vuol dire regionalismo differenziato".