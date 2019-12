Autonomia: Cirio, Piemonte meno timido del passato

"Il nostro è un approccio meno timido del passato e più spavaldo, le cui parole chiave sono responsabilità e efficienza. Siamo convinti che ciò che si gestisce da vicino si gestisce meglio. Abbiamo l'Italia nel cuore ma sappiamo che non è tutta uguale e sarebbe sbagliato curarla tutta con la stessa medicina". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, illustrando la delibera sull'autonomia differenziata con la quale la Regione aprirà la trattativa con il Governo centrale per ottenere maggiori competenze, con le relative risorse. "La delibera - ha chiarito Cirio - non vuole minare il nostro senso di attaccamento all'Italia, ma per fare solidarietà bisogna stare bene. No vogliamo un Piemonte non malato ma forte e dinamico, che si assume le sue responsabilità". "Il Piemonte - ha rimarcato - ha un credito nei confronti di Roma, noi crediamo che l'autonomia sia il migliore strumento perché questo credito dei cittadini piemontesi venga pagato".