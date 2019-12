Piccole imprese Torino, 2020 di lacrime e sangue

"Ci aspetta un 2020 di lacrime e sangue. Le indicazioni che arrivano dalle imprese non lasciano spazio a dubbi: sono previsti in calo i livelli di produzione, il fatturato, l'occupazione; in rallentamento gli investimenti. L'unico indicatore che cresce è quello riferito al livello dei pessimisti. Tutto questo, poi, arriverà dopo un 2019 che non è certo stato positivo". Così il presidente di Api Torino, Corrado Alberto, sintetizza i risultati della consueta indagine congiunturale. "E' necessario, di fronte a una prospettiva di questo genere - spiega Alberto - avviare una politica industriale più decisa e nuova sia a livello locale che nazionale. Le imprese non possono più aspettare i distinguo della politica, il proliferare di nuovi partiti, le diatribe di corrente e i dibattiti in televisione. Le previsioni pessime per il primo semestre del prossimo anno, seguono a dati consuntivi non buoni registrati per il secondo semestre del 2019: un periodo già caratterizzato da indicatori in caduta libera". Il 45% delle imprese si dice pessimista sulla prima parte dell'anno. In questo modo il grado di fiducia scende di quasi 10 punti percentuali rispetto alle ultime rilevazioni, giungendo ai livelli del 2013 (-20,4%). Le previsioni sui livelli di produzione sono ampiamente negative (-23,1%). La capacità di utilizzo degli impianti continua progressivamente a ridursi, con la previsione di un'ulteriore e decisa contrazione nei prossimi mesi (67,3%). I livelli di fatturato rimarranno negativi anche nella prima parte del 2020, con un ulteriore peggioramento per quanto riguarda il mercato domestico, nei confronti del quale è atteso un saldo pari a -19,2%, contro il -15,1 segnato nel semestre corrente. Sul fronte estero il miglioramento più significativo è atteso dal mercato europeo, pur rimanendo su livelli negativi (saldo -5,6%). Per il primo semestre 2020 è prevista una flessione dei livelli occupazionali: saldo previsionale pari a -9,1% (contro il +1,1% consuntivato a dicembre 2019). Dopo la flessione di sei mesi fa, rimane ferma al 39% la quota di imprese che prevede nuovi inserimenti. Per quanto riguarda le tipologie di prossimi inserimenti, prevalgono il contratto a tempo indeterminato (19,4%) e l'apprendistato (13,6%). E' previsto un brusco rallentamento della spesa per investimenti, che porta la quota al 41,2% (dal 72,5% di dicembre 2019), dovuto soprattutto all'attuale incertezza dei mercati, che non offre adeguate prospettive positive (solo 12 mesi fa tale motivazione veniva addotta dal 9,1% del campione). Per i prossimi mesi si prevede un aumento della domanda di credito bancario da parte delle imprese (fino al 56,3%), in particolare per sopperire all'atteso fabbisogno connesso con il capitale circolante. "Le previsioni pessime per il primo semestre del prossimo anno, seguono a dati consuntivi non buoni registrati per il secondo semestre del 2019: un periodo già caratterizzato da indicatori ormai da ritenersi in caduta libera", commenta Fabio Schena, responsabile dell'Ufficio Studi di Api Torino.