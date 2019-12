Torino: Lo Russo(Pd), Appendino Babbo Natale assente in Aula

"Nel pieno della discussione serale del piano industriale di Amiat, un contratto di servizio da 220 milioni di euro da cui discende la Tari che pagheranno i torinesi nel 2020, la sindaca Appendino, estensore della delibera, assente dalla Sala Rossa ed evidentemente non molto interessata al merito della discussione, alle 21.57 non trova niente di meglio da fare che postare sul suo profilo Instagram un video di auguri con un cappello da Babbo Natale". A denunciarlo, osservando che "ne va del decoro e del rispetto dell'aula", è il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo. "L'abbiamo trovata fuori luogo - spiega Lo Russo su Facebook -, ci siamo un po' arrabbiati e abbiamo invitato il presidente del Consiglio comunale a richiamarla in aula dove si stava discutendo l'importante delibera. Non ottenendo effetti abbiamo chiesto la verifica del numero legale, che ovviamente non c'era". La seduta è stata dunque sospesa e rinviata ad oggi. "So che non dovremmo più arrabbiarci - dice il consigliere Pd -, ma abbiamo troppo amore per la nostra città e le sue istituzioni. Amministrare Torino dovrebbe essere considerato un onore e bisognerebbe farlo seriamente".