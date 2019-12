Natale: Torino prima città per spesa tavola delle feste

E' Torino la città italiana in cui si spende di piu' per riempire il carrello in vista del periodo natalizio. Il capoluogo piemontese batte Milano e Roma. Lo rileva uno studio del marketplace della spesa online Supermercato24 sottolineando che il menu di Natale va da chi osserva il "magro" a chi si concede insaccati a volontà fino a chi opta per zuppe saporite o finger food. All'ombra della Mole, oltre a scegliere agnolotti o vitello tonnato, le categorie di prodotto più vendute a dicembre sono i formaggi e salumi (12,4%) seguiti da acqua, bibite e alcolici (12%). A Milano, seconda città per spesa natalizia, si acquistano soprattutto acqua, bibite e alcolici (14,6%), oltre a formaggi e salumi (11%). Nella Capitale gli acquisti si concentrano su formaggi e salumi (13%), ma frutta e verdura (12,4%) scalzano le bevande (11%). Complessivamente, a livello nazionale, la spesa è concentrata come prima voce su acqua, bibite e alcolici e che, da sola, costituisce il 12,54% della spesa effettuata online a dicembre. Al secondo posto si collocano formaggi e salumi (11,84%). I prodotti "healthy" come frutta e verdura fresche (10,39%) si piazzano al terzo posto. Carne e pesce sono fuori dal podio con l'8,9% della spesa totale effettuata a dicembre. Analizzando la spesa delle feste è rilevato infine che i prodotti più costosi aggiunti al carrello sono le bollicine: per lo champagne e gli spumanti la spesa media sotto le feste vede un incremento del 40% rispetto agli altri mesi dell'anno.