Torino: Appendino, fake news le accuse del capogruppo Pd

"Caro capogruppo, mentre noi facciamo ripartire Torino, lei continui pure a tenersi continuamente aggiornato su cosa accade su Instagram, forse è meglio così". La sindaca di Torino Chiara Appendino risponde con ironia alle accuse del consigliere Pd Stefano Lo Russo circa il video di auguri della prima cittadina postato sul social durante il Consiglio comunale. Accuse che Appendino bolla come "fake news" e spiega che "il video e' stato postato da un altro profilo, il mio staff si e' limitato a una condivisione. Nel 2019 - ironizza - sarebbe opportuno conoscere meglio il funzionamento dei social network". La sindaca aggiunge: "Lo Russo lascia intendere che sarei uscita dall'aula per occuparmi di questo video durante il Consiglio, mentre e' stato registrato un altro giorno. L'ondata d'odio e indignazione e' comunque garantita - aggiunge - tanto che i suoi follower commentano 'vergogna', 'ridicola', 'schifezza', 'velina' e un'ex consigliera regionale del Pd arriva a scrivere 'pagliaccia'". Appendino precisa infine che il numero legale non è caduto per la sua assenza e denuncia "l'ipocrisia di una parte del Pd che un giorno si batte contro le fake news e 'l'odio in rete' mentre il giorno successivo li diffondono senza pudore, anche tramite le pagine ufficiali".