Patto Salute: Icardi soddisfatto, importanti strumenti

"Il Patto prevede alcuni importanti strumenti per poter disporre dei medici nei reparti, il superamento dei tetti di spesa sul personale, semplificazioni sugli investimenti, l'estensione delle fasce di età per le prestazioni di screening mammografico, la revisione del DM 70/2015". Così Luigi Genesio Icardi, coordinatore nazionale della Commissione Salute, che in merito all'approvazione del Patto per la salute esprime "la mia personale soddisfazione" sulla sua formulazione.

"Ringrazio i colleghi assessori di tutte le Regioni e i tecnici regionali per il lavoro svolto sul testo del Patto per la Salute - aggiunge Icardi -. Ringrazio il ministro della Salute Roberto Speranza e tutti i tecnici ministeriali per la disponibilità all'ascolto delle Regioni". "In questo lungo dialogo le Regioni hanno dimostrato di sapere individuare e proporre, in modo condiviso, le soluzioni necessarie per migliorare la nostra amata Sanità - osserva -. La scheda 17, Impegni reciproci, dà un nuovo volto al Patto: non più un mero accordo programmatico e finanziario, statico, ma un percorso fra Regioni e Governo per affrontare e risolvere i problemi ancora aperti. Si tratta di un nuovo inizio e, auspico, un sempre maggior coinvolgimento delle Regioni nel percorso, comune, di miglioramento della nostra Sanità".