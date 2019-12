SCIURA PADRUNA

Il Piemonte vota Mattioli

Nella corsa alla successione di Boccia l'attuale numero due incassa l'endorsement "pesante" dei presidenti Ravanelli e Gallina. La candidatura verrà probabilmente ufficializzata a gennaio. Partita difficile ma non impossibile

Piemonte confindustriale in campo per Licia Mattioli nella corsa per il vertice di Viale dell’Astronomia, alla successione di Vincenzo Boccia. A schierarsi apertamente al suo fianco sono gli attuali presidenti regionale e torinese dell’associazione imprenditoriale, Fabio Ravanelli e Dario Gallina. “È una candidatura probabile ma sarà eventualmente ufficializzata solo a fine gennaio. Mattioli guida una bella azienda con 80 milioni di fatturato e 230 dipendenti. Ha una forte esperienza, è una donna, è volitiva, potrebbe bene interpretare i cambiamenti che Confindustria dovrà affrontare. Sarebbe la prima donna dopo Marcegaglia, la seconda piemontese dopo Pininfarina”, ha affermato Ravanelli.

Un endorsement, quello pronunciato durante la presentazione dei dati congiunturali sull’economia del Nord-Ovest dal numero uno degli industriali piemontesi, che condivide l’attuale inquilino di via Fanti, Gallina, successore della stessa Mattioli alla guida degli imprenditori subalpini. Mattioli, che oggi è vicepresidente di Confindustria per l’internazionalizzazione, è nata a Napoli ma torinese d’adozione, incassa così un sostegno di peso. Ora si attendono le mosse degli altri runner: il milanese Carlo Bonomi, il bresciano Giuseppe Pasini, l’emiliano Emanuele Orsini e il triestino Andrea Illy.