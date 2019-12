Torino: canone Cosap adeguato all'inflazione

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato le modifiche al regolamento della Cosap, il canone di occupazione del suo pubblico, che è stato adeguato alle prescrizioni contenute nel nuovo Regolamento Dehors approvato lo scorso luglio. Il canone è inoltre stato adeguato all'inflazione programmata, pari allo 0,8%. È stata inoltre posta l'attenzione sulle nuove occupazioni di suolo pubblico chieste dai cittadini per l'allestimento delle stazioni di ricarica di auto elettriche e ibride. A questo proposito è stata introdotta una distinzione tra le concessioni di stalli, finalizzati a posizionare le auto per la ricarica, con un coefficiente abbattuto di quattro quinti, da 1 a 0,20, e le colonnine con i relativi allacci. Per queste ultime il moltiplicatore rimane 1.