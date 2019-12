Piemonte: imprese più pessimiste, giù produzione e ordini

Sono sempre più pessimiste le imprese manifatturiere piemontesi. Il clima di fiducia peggiora rispetto a settembre, lungo un trend negativo che va avanti da 4-5 trimestri. Tiene invece il comparto dei servizi, dove le prospettive di breve periodo restando favorevoli. Sono le indicazioni che arrivano dalla consueta indagine congiunturale trimestrale, realizzata da Confindustria Piemonte. Nel manifatturiero peggiorano le aspettative su produzione e ordini. Le previsioni sull'export sono improntate a una sostanziale stabilità. Peggiora ulteriormente la redditività. Sostanzialmente stazionari i livelli occupazionali, ma l'indicatore ritorna, sia pure di poco, al di sotto del punto di equilibrio. Sale leggermente il ricorso alla cig: negli ultimi 12 mesi è raddoppiata la percentuale di aziende che prevedono di fare ricorso a questo strumento. Tre gli aspetti positivi: il tasso di utilizzo degli impianti rimane su livelli elevati, prossimi al pieno utilizzo; la quota di imprese con significativi programmi di investimento, pur non elevata, non diminuisce in misura rilevante; rimane contenuta la quota di imprese che segnalano ritardi nei pagamenti. Soffrono in particolare tessile, automotive, metallurgia ed edilizia col suo indotto. Attese negative anche nella gomma-plastica e soprattutto nel metalmeccanico. Il clima di fiducia peggiora in misura molto sensibile a Vercelli, Asti, Cuneo e nel Canavese. Resta molto problematico in quadro di Biella. Ad Alessandria e Novara le attese rimangono favorevoli, ma con toni più prudenti. A Verbania prevalgono previsioni sfavorevoli, ma il pessimismo si attenua.

"Il nostro sondaggio di dicembre - commenta Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte - accentua le preoccupazioni per la tenuta del settore manifatturiero piemontese, che avevamo già espresso nei mesi scorsi. Certamente, non si tratta per ora di chiari segnali di crisi o recessione. Piuttosto di scricchiolii che non vanno sottovalutati, soprattutto perché anche nei prossimi mesi il contesto in cui le nostre imprese dovranno muoversi non sarà favorevole. Incertezze globali, come quelle derivanti dalle crescenti pressioni protezionistiche, si intrecciano a elementi più specifici che interessano da vicino il nostro Paese e la nostra regione: primo tra tutti, le dinamiche, ancora difficilmente valutabili, del settore automotive". "È inutile nascondersi che le difficoltà della nostra manifattura - osserva il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina - non sono transitorie. E' importante mettere in campo tutti gli strumenti di politica industriale per rilanciare la crescita. Purtroppo non e' questa l'impostazione della manovra di bilancio appena approvata, che contiene un coacervo di provvedimenti slegati e spesso con un connotato più o meno anti-industriale, come nel caso della tassazione su plastica e zucchero, del sequestro preventivo, delle concessioni, delle risposte alle crisi aziendali. Manca, soprattutto, una qualunque visione di medio periodo sulle priorità di sviluppo, in un momento in cui è più che mai necessario guardare oltre l'emergenza di brevissimo periodo".