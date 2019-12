Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge

A Torino oggi, giovedì 19 dicembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 6.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una circolazione depressionaria risale dal Mediterraneo e determina un'altra giornata grigia con piogge sparse, più diffuse e persistenti su Ponente Ligure, VDA e pedemontane piemontesi, neve solo a quote di alta montagna, oltre i 1500-1700 metri. Temperature in lieve calo, ma sempre su valori di gran lunga superiori alle medie del periodo.