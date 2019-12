Ferrovia: Giglio Vigna (Lega), intervenire su Torino-Aosta

"La ferrovia Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta di Rfi è tra le peggiori d'Italia, secondo i dati presentati da Legambiente nella sua campagna Pendolaria: scarsità di carrozze, eccessivo affollamento, cronici ritardi. Chi per lavoro o per altre esigenze si trova costretto ad utilizzare la linea tutti i giorni certamente non si merita un simile trattamento: chiediamo al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in sinergia con Rfi, un intervento immediato e risolutivo". E' quanto afferma Alessandro Giglio Vigna, deputato della Lega, annunciando una interrogazione al Ministero. "Stiamo parlando - osserva - di una linea importante del trasporto pendolari tra Piemonte e Val d'Aosta non ancora elettrificata tra Ivrea ed Aosta, e con nessun finanziamento per la realizzazione dell'opera al momento disponibile. Tenendo conto che tra accelerazioni e frenate se ne parla da circa vent'anni, mi pare non ci sia davvero altro tempo da perdere". Secondo Vigna "il problema principale nell'immediato riguarda l'inadeguata composizione dei treni, 3 carrozze, a volte anche 2, che comporta già ad Ivrea un pressoché totale riempimento del treno, mentre per chi sale a Chivasso le condizioni di viaggio diventano proibitive".