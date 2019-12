Badante percepiva reddito cittadinanza: denunciata 50enne

Ha prodotto false attestazioni per usufruire del reddito di cittadinanza, pur lavorando come badante e guadagnando solamente negli ultimi quatto anni circa 140 mila euro. Protagonista una donna rumena di 50 anni, scoperta e denunciata dalla Guardia di finanza di Torino per indebita percezione del sussidio. In particolare la donna, occupata come badante in vari comuni della provincia, non ha dichiarato al fisco circa 140 mila euro, introiti che ha trasferito su conti correnti in Romania e che ora dovrà restituire allo Stato.