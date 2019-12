Giacometto (FI), su decreto ponti mantenere impegni

"Con il Decreto ponti il Mit ha previsto stanziamenti per il Piemonte pari a circa 135 milioni di euro da quest'anno al 2023, da indirizzare a 32 opere già individuate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, per cui la Regione Piemonte con il Presidente Cirio e l'Assessore Gabusi si è impegnata da subito. Si tratta, infatti, di un impegno economico senz'altro molto positivo per il nostro territorio. L'auspicio, considerando che la quota rilevante di questi stanziamenti è concentrata nel triennio 2021-2023, è che chiunque sia al Governo nazionale, oggi come in futuro, abbia la volontà e la capacità di mantenere questi impegni con il Piemonte e con i piemontesi, senza rinvii o, come è di moda dire oggi, rimodulazioni di spese già previste". Lo scrive in una nota Carlo Giacometto, deputato piemontese di Forza Italia. "Per quanto riguarda il nostro territorio - osserva - si tratta di interventi strategici e attesi da tempo, che vanno dal nuovo ponte di Strambinello, alla manutenzione straordinaria per i ponti di Verrua Savoia, di Verolengo e di Castiglione Torinese. Vigileremo affinché ciò avvenga nei tempi e nei modi stabiliti".