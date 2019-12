Gariglio (Pd), ora Regione collabori con governo

"E' soltanto con il nuovo governo, nonostante i falsi annunci della Lega, che si è concretizzato un provvedimento necessario per la nostra rete stradale. Chiediamo ora alla Regione Piemonte di non perdere ulteriore tempo ed adoperarsi per supportare concretamente gli enti locali per la progettazione e l'avvio dei lavori. I finanziamenti non attivati entro 24 mesi verranno infatti revocati". E' quanto dichiara il deputato Davide Gariglio (Pd) in merito al decreto ponti. "Grazie soprattutto al lavoro dei Ministri Gualtieri e De Micheli - osserva - con il nuovo governo è stato emanato il decreto ponti per la messa in sicurezza o la realizzazione di viadotti stradali. Molte delle risorse stanziate riguardano il Piemonte a cui sono stati assegnati oltre 135 milioni di euro dal 2019 al 2023, 70 dei quali per il territorio di Torino se si sommano quelli di Capoluogo e Città Metropolitana".