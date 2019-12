Torino: nomadi; Ricca, Germagnano primo passo verso legalità

"L'inizio dello sgombero di via Germagnano è il primo passo verso una legalità diffusa". Cosi' l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, in merito all'inizio delle operazioni per il definitivo smantellamento del campo rom di via Germagnano. "Lo avevamo promesso ai cittadini: la Regione sarà il principale artefice della riqualificazione delle aree che vivono problemi di degrado e sicurezza - ricorda Ricca - e l'inizio dello sgombero del campo nomadi di via Germagnano va proprio in questa direzione. Vogliamo fare in modo che la comunità nomade viva in modo dignitoso e che i residenti non siano costretti a convivere con l'abusivismo. Quello di oggi è solo un primo passo ma porterà, anche grazie alla legge regionale sui campi nomadi, a un superamento dei campi per come li conosciamo fino a oggi".