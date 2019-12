Torino: campo nomadi Germagnano, verso il superamento

Sono state avviate nel campo Rom di via Germagnano le operazioni che porteranno al suo definitivo superamento, come previsto dal piano interistituzionale annunciato nei giorni scorsi. Le 72 persone, di cui 36 minori, che vivevano all'interno hanno lasciato ieri l'area trovando una nuova sistemazione abitativa, mentre questa mattina e' iniziata la pulizia propedeutica all'abbattimento delle baracche, che avverrà nei prossimi giorni. "Per queste persone - spiega il vicesindaco Sonia Schellino - rappresenta l'inizio di un percorso che, come prevede il nuovo regolamento comunale sui campi nomadi e l'accordo interistituzionale sottoscritto qualche giorno fa in Prefettura, punta a coniugare legalità e inclusione sociale attraverso la sottoscrizione di un patto che implica specifici doveri e il rispetto di regole. Un percorso di inclusione abitativa per questa parte della comunità Rom bosniaca - aggiunge - che, ne siamo consapevoli, non sarà semplice, anche perché' non tutti i nuclei hanno maturato in completa autonomia la scelta di uscire dal campo. Tuttavia le opportunità di inclusione offerte dalle istituzioni dovranno essere utilizzate responsabilmente dalle persone per consentire loro di raggiungere una condizione di autonomia nella piena legalità".