Il turno di Ravetti

Dicono che… più d’un collega l’abbia preso in parola, quando alla bicchierata di Natale il capogruppo Pd in Regione Mimmo Ravetti ha comunicato a tutti la sua volontà di promuovere la turnazione degli incarichi al termine del prossimo anno, un po' sull'esempio dei grillini. Ed è inutile dire che uno dei posti che fan più gola è proprio il suo: sarà davvero disposto a mettere in gioco la poltrona? Gli aspiranti successori non mancano, anzi a ben vedere ognuno dei 10 eletti, forse con la sola eccezione di Sergio Chiamparino, pare ambire a quel ruolo che assieme a tante grane offre peso politico e visibilità decisamente superiori a quelli del consigliere semplice.