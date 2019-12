Impiegavano 23 lavoratori in nero su 27, maxi multe nel Torinese

Ventitrè lavoratori su 27 in nero, senza contratto e tutele previdenziali. E' quanto scoperto dai carabinieri in un call-center di Orbassano, alle porte di Torino, con la conseguente sospensione dell'attività imprenditoriale. Inoltre, nel corso di un evento aziendale svoltosi a Torino, è emerso che la società di fornitura di catering, impiegava in nero 12 sui 15 lavoratori presenti in sala. In entrambi i casi sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 70 mila euro e recuperi contributivi per circa 116 mila euro.