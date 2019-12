Ilotte confermato nel consiglio World Chambers Federation

Il presidente della Camera di commercio di Torino Vincenzo Ilotte è stato confermato nel Consiglio Generale della World Chambers Federation, per il triennio 2020-2022, dopo il triennio 2017- 2019. La votazione ha coinvolto le Camere di commercio di oltre 100 Stati. "Questa rielezione conferma la stima e la fiducia che la World Chambers Federation ha nei confronti di Torino e della nostra Camera di commercio. Il mio contributo durante i prossimi tre anni del Consiglio si concentrerà nel proseguimento e nel rafforzamento di alcuni temi che ritengo fortemente strategici per l'associazione - spiega Ilotte. - Innanzitutto rafforzare la reputazione del marchio Icc Wcf in tutto il mondo, promuovendo i suoi servizi e ampliando la rete, anche attraverso la crescita del Congresso mondiale della Camere di commercio, l'unico evento internazionale che meglio rappresenta la sua immagine". "Inoltre è fondamentale sviluppare il supporto che il Consiglio Wcf può offrire alle sue Camere associate - aggiunge Ilotte - attraverso iniziative concrete di networking internazionale, scambio di delegazioni, business matching e cooperazione su progetti comuni". Ha certamente pesato nella rielezione l'impegno di Ilotte nella "Icc Wcf Chambers Climate Coalition", dove ha firmato la dichiarazione, comune a molte Camere nel mondo e secondo quanto sottolineato dai pareri scientifici internazionali, a favore dell'attuazione di pratiche ecosostenibili che ci stanno portando ad un'economia circolare.