’Ndrangheta: M5s, politica dimostri che c’è altra strada

"La politica ha il dovere di dimostrare ai cittadini che un'altra strada c'è, perché le mafie esistono e devono essere contrastate con forza, dai rappresentati delle istituzioni e dalla società civile". Così, in una nota, i parlamentari del Movimento 5 Stelle della commissione d'inchiesta Antimafia. "Anche oggi i cittadini devono assistere all'ennesimo arresto di politici coinvolti con il malaffare e la criminalità organizzata - aggiungono -. Dopo gli arresti di ieri in Calabria, oggi in Piemonte, nell'ambito di un'operazione della Direzione distrettuale antimafia contro la 'ndrangheta, è stato arrestato anche un consigliere regionale di maggioranza".