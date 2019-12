Natale: Nosiglia, non solo festa ma volano per credere nel bene

“Il Natale ritorna a riproporre il suo messaggio di bene e fiducia. Non è solo una festa ma un volano che può farci guardare al nostro domani con maggiore coraggio e determinazione nel credere alla forza del bene e dell'amore che lo accompagna”. Queste le parole del messaggio natalizio dell’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, il cui augurio "è che questo Natale, segnato ancora da un'estesa crisi economica che grava su tante persone e famiglie, apra i nostri occhi illuminati dalla fede, per vedere le loro concrete necessità e farcene carico con prossimità di amore che ci ricorda Gesù". Nosiglia osserva che "oggi viviamo in un mondo in ansia, dove predominano la paura, l'insicurezza del domani per tanti giovani e famiglie con il problema del lavoro, della casa e della povertà". Ma il Natale, ricorda, "è festa di gioia e speranza, ci annuncia che non siamo soli a lottare e sostenere le dure necessità che la vita a volte comporta". E conclude ricordando che "il dono del Natale è un bambino, una persona dunque e non un insieme di cose, ed è la persona, ogni persona che ci vive accanto o è giunta nel nostro Paese, il dono più bello e più grande. E noi lo possiamo essere per lui".